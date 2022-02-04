Представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Германии о сербской лицензии RT DE

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4 февраля 2022, 18:45

Мария Захарова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила коллегам из ФРГ, что канал RT DE был лицензирован в Сербии и, согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении, мог вести вещание в 33 европейских странах, включая Германию.

МИД РФ в четверг, 3 февраля, сообщил о прекращении спутникового и иного вещания телерадиокомпании Deutsche Welle в России. В России приняты ответные меры в отношении германских СМИ, действующих на территории РФ, в связи с запретом вещания телеканала "RT DE" в ФРГ.

Бюро немецкой телередиокомпании Deutsche Welle в Москве в пятницу, 4 февраля, объявило о своём закрытии.

Официальный представитель МИД Германии Андреа Зассе заявила, что ситуации RT DE и DW абсолютно несравнимы.

Мария Захарова написала:

"Интересно, в Берлине прикидываются или реально не понимают?" и предложила: "Разложим по полочкам". "Канал RT DE лицензирован в Сербии. Согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении, вещание RT DE возможно на территории 33 европейских стран, включая Германию. Вещание осуществлялось из Москвы, а не из Берлина", - написала она в своем Telegram-канале.

"При чем тут ФРГ? Или Правительство Германии считает, что обладает лицензией ещё и на немецкий язык? Не уверена, что Австрия и Швейцария в курсе такого поворота событий", - отметила официальный представитель МИД России.