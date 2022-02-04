Экс-разведчик Кедми: неуспех Москвы в переговорах с США по безопасности поставит под угрозу существование России как государства

Аргументы Недели → В мире 13+

4 февраля 2022, 16:34

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Неуспех Москвы в переговорах с Соединенными Штатами по безопасности поставит под угрозу существование России как государства. Такой прогноз озвучил бывший израильский разведчик Яков Кедми.

По словам Кедми, если Москва добьется своих целей на переговорах с американцами, ослабнет влияние Вашингтоне в Европе.

«Неуспех России ставит под угрозу существование РФ как государства», — отметил экс-разведчик в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева.

Эксперт добавил, что с помощью развития военных технологий Москва «получила абсолютное превосходство в стратегических вооружениях».

«Сейчас именно то время, когда Россия может себе позволить добиться изменения мирового порядка для того, чтобы вернуть себе и безопасность, и то место и влияние в мире, которые необходимы такому государству, как РФ», — указал Яков Кедми.

Как сообщалось ранее в пятницу, аналитик Юрий Кнутов заявил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» будут способны уничтожить базы США в Румынии и Польше «за первые десять минут».