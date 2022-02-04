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Президент Австрии Ван дер Беллен подписал закон об обязательной вакцинации против COVID-19

, 15:33 Источник: APA

Президент Австрии Ван дер Беллен подписал закон об обязательной вакцинации против COVID-19
шприц, ампула, pixabay.com

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в пятницу, 4 февраля, подписал закон о введении обязательной вакцинации против COVID-19 в республике. Он может вступить в силу уже сегодня.

20 января депутаты Национального совета Австрии проголосовали за принятие закона об обязательной вакцинации. В минувший четверг голосование по данному вопросу состоялось и в Федеральном совете.

Отмечается, что после президента закон должен быть подписан канцлером Австрии Карлом Нехаммероом, а затем документ должен будет опубликован в реестре федеральных законов.

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