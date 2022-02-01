В Израиле одобрили введение 4-й дозы вакцины от коронавируса, но дискуссии о сроках ее введения продолжаются

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 февраля 2022, 12:41 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Глава Минздрава Израиля Нахман Аш утвердил введение 4-й дозы вакцины против коронавируса для граждан старше 18 лет. Это касается тех, кто состоит в группе риска и страдающих сопутствующими заболеваниями. Также данные меры относятся и к опекунам этих людей, если такие имеются. Накануне Минздрав Израиля вместе с несколькими медицинскими институтами страны провел исследования влияния 4-й дозы вакцины на людей в возрасте от 60 лет. Согласно предварительным результатам, такой бустер в два раза повышает устойчивость к «ковидному» инфицированию и в три раза понижает вероятность подхватить болезнь.



«Решение было принято в связи с данными о пользе 4-й дозы вакцины для лиц в возрасте от 60 лет и старше, - заявляют в израильском ведомстве. - Они показывают, что защита от заражения по сравнению с 3-й дозой возрастает в три или даже пять раз от госпитализаций и тяжёлого течения коронавирусной болезни». Четвёртую дозу вакцины планируется вводить людям спустя 4 месяца после получения третьей. Но некоторые эксперты из Минздрава предлагают введение 4-й дозы не ранее, чем через 5 месяцев после предыдущей. Пока что этот вопрос находится на обсуждении.



Согласно данным на конец января 2022 года, в Израиле заражено почти 30% населения (28.3% - точная цифра). Из них – выздоровели примерно 70.6%, а сейчас под воздействием болезней находятся 29.1%. Смертельные случаи в стране составляют всего лишь 0.3%, что в целом – вполне благоприятный результат.

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