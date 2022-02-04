Олег Тягнибок: Украина сможет «безболезненно вернуть» Крым, если Россия развалится на части

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4 февраля 2022, 14:51

Украинский политик Олег Тягнибок, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Украина сможет «безболезненно вернуть» Крымский полуостров, если Российская Федерация развалится на части. Об этом в разговоре со СМИ заявил Олег Тягнибок, глава запрещенной в РФ украинской ультраправой партии «Свобода».

Процитированный «ПолитНавигатором» Тягнибок назвал «выходом» для своей страны «развал Московской империи».

«И вот в этот момент мы сможем вернуть себе безболезненно и Крым, и потерянные наши другие территории», — отметил националист.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося на полуострове весной 2014 года. Официальный Киев результаты голосования не признал и объявил регион «оккупированным».

Как сообщалось ранее в пятницу, портал CNN написал, что президент РФ Владимир Путин «привел Вашингтон в ярость» неопределенностью своих планов в отношении Украины.