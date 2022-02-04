Бывший глава МИД ФРГ Габриэль: запуск «Северного потока - 2» могут остановить при выгодном предложении США

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4 февраля 2022, 10:34 Источник: Wirtschafts Woche

Северный поток-2, фото: Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Экс-глава министерства иностранных дел Германии, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль заявил, что Берлин остановит запуск российского газопровода «Северный поток-2», если США сделают взаимовыгодное предложение.

«Было бы довольно глупо снять этот проект с обсуждения сейчас. Потому что, если вы хотите вести переговоры, то вам нужно что-то предложить. Я уверен, что США думают так же»,- высказал он.

Габриэль отметил, что всегда воспринимал строительство «Северного потока-2» как «реальный проект». По его словам, Вашингтон и в прошлом выступал против германо-российских газопроводов, вводя против них временные ограничения, поэтому он не удивлен «скептицизмом» американских властей.

Бывший дипломат напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен даже написал книгу о «Сибирском трубопроводном кризисе» в 1987 году.

Ранее немецкий депутат Штеффен Котре выразил мнение, что использование газопровода «Северный поток-2» в качестве средства давления на Россию было «крайне неумным решением».

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