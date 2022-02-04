Avia.pro: американские наемники в Донбассе показали на видео удары по позициям ДНР

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4 февраля 2022, 09:55 Источник: Avia.pro

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Действующие на территории Донбасса наемники из Соединенных Штатов продемонстрировали на видео удары по позициям самопровозглашенной ДНР. Об этом говорится в публикации портала Avia.pro.

«Американские наемники, прибывшие в Донбасс, показали видеокадры, на которых они, находясь непосредственно на линии боевого соприкосновения, атакуют позиции ополчения ДНР», — пишет сайт.

В процитированном материале отмечается, что в настоящий момент в зоне конфликта на востоке Украины могут находиться около двухсот представителей одной из американских частных военных компаний.

Ранее в пятницу сообщалось, что бывший командир бригады ДНР «Восток» Александр Ходаковский призвал «локализовать» или ликвидировать Украину.

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