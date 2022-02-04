Avia.pro: американские наемники в Донбассе показали на видео удары по позициям ДНР

Действующие на территории Донбасса наемники из Соединенных Штатов продемонстрировали на видео удары по позициям самопровозглашенной ДНР. Об этом говорится в публикации портала Avia.pro.
«Американские наемники, прибывшие в Донбасс, показали видеокадры, на которых они, находясь непосредственно на линии боевого соприкосновения, атакуют позиции ополчения ДНР», — пишет сайт.
В процитированном материале отмечается, что в настоящий момент в зоне конфликта на востоке Украины могут находиться около двухсот представителей одной из американских частных военных компаний.
Ранее в пятницу сообщалось, что бывший командир бригады ДНР «Восток» Александр Ходаковский призвал «локализовать» или ликвидировать Украину.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.