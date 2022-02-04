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В Минздраве Индии сообщили о резком снижении темпов роста заболеваемости коронавирусом

, 09:13 Источник: Минздрав Индии

В Минздраве Индии сообщили о резком снижении темпов роста заболеваемости коронавирусом
скорая помощь в Индии, Sudipta Das/Keystone Press Agency

В Минздраве Индии заявили о резком снижении темпов прироста зараженных коронавирусом нового типа. В пятницу, 4 февраля, количество заболевших в стране упало на 13% по сравнению с днем ранее.

В начале января 2022 года в Индии началась новая волна коронавируса, обусловленная распространением штамма "омикрон". Максимальный суточный прирост зараженных COVID-19 в стране составлял 347,2 тысячи человек.

В Министерстве здравоохранения Индии сегодня сообщили, что за прошедшие сутки были зарегистрированы 149,3 тысячи новых случаев заболевания, выздоровели 246,6 тысячи пациентов, а скончались 1 072 человека.

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