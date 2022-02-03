Путин заявил о скорой отмене карантина для людей, контактировавших с ковидными больными

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3 февраля 2022, 19:03 Источник: ТАСС

Фото с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия» заявил о возможной скорой отмене карантина для людей, находившихся в контакте с больными COVID-19. Он сообщил также об отсутствии у властей РФ планов дополнительных ограничений в условиях распространения омикрон-штамма.

«Имея в виду особенности течения болезни, связанной с «омикроном», с новым штаммом, общий вывод такой: что даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать», - заявил Путин.

Также он рассказал о беседе с Мишустиным, в ходе которой обсуждался вопрос о развитии ситуации с коронавирусом.

«Вчера вечером только, довольно поздно, обсуждали эту тему с председателем правительства, расстались с ним где-то во втором часу ночи, беседовали, в том числе, и по этому вопросу. Нет у правительства таких планов вводить какие-то дополнительные ограничения», - заверил Путин членов «Деловой России».

Ранее вирусолог, профессор МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский заявил, что сейчас в России нельзя снимать ограничительные меры по коронавирусной инфекции, так как в стране ежедневно растет число новых случаев заражения.