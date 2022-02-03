Вирусолог Аграновский призвал не смягчать ограничения в России из-за распространяющегося «омикрона»

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3 февраля 2022, 14:29

Вирусолог, профессор МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский считает, что сейчас в России нельзя снимать ограничительные меры по коронавирусной инфекции. В нашей стране ежедневно растет число новых случаев заражения коронавирусом, в том числе из-за распространения нового штамма "омикрон". Еще выявляются случаи заражения субвариантом омикрон-штамма коронавируса ВА.2, который называют "стелс-омикрон".

Вирусолог Алексей Аграновский в эфире Общественной службы новостей заявил, что России пока рано отказываться от противоэпидемиологических мер.

Некоторые европейские страны, например Великобритания, начали снимать ограничения. По мнению профессора, "вирус остается, и омикрон, который будет сейчас доминирующим штаммом, это вовсе не живая вакцина, это патогенный вирус", поэтому нельзя снимать ограничения.

Алексей Аграновский рассказал, что "омикрон" вызывает в пять раз меньше смертей, чем предыдущий скверный дельта, но он вызывает много случаев тяжелого течения, заболеваний детей бронхитом. Он чаще поражает дыхательные пути, чем легкие. По словам профессора, "в этом ничего хорошего нет". "И за счет широкого охвата, он может заразить больше людей, он доберет свои жертвы", — полагает вирусолог Алексей Аграновский.