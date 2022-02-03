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Экс-разведчик Кедми предрек уничтожение ВСУ и падение «майдановской власти в Киеве» в случае наступления Украины в Донбассе

, 17:12 Источник: «Народные Новости»

Экс-разведчик Кедми предрек уничтожение ВСУ и падение «майдановской власти в Киеве» в случае наступления Украины в Донбассе
Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Экс-разведчик из Израиля Яков Кедми предсказал уничтожение Вооруженных сил Украины и падение «майдановской власти в Киеве» в случае наступления войск бывшей советской республики в Донбассе. Такой прогноз Кедми озвучил в разговоре с интернет-СМИ.

Эксперт прокомментировал заявление главы МИД ДНР Натальи Никоноровой о том, что киевская сторона перебросила около 120 тысяч военнослужащих к линии соприкосновения в Донбассе.

По словам Якова Кедми, украинские руководители «подыгрывают этой истерии насчет российской "агрессии"».

«120 тысяч – недостаточно для того, чтобы сделать что-то, потому что вопрос не в количестве войск, а в их качестве, их организации. Они знают, что попытка начать наступление закончится уничтожением и украинской армии и падением майдановской власти в Киеве», — сказал собеседник журналистов.

Как сообщалось ранее в четверг, бывший киевский посол в США Валерий Чалый отметил, что в случае провала Минских соглашений Россия может легализовать «свое военное присутствие» на территории Донбасса.

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