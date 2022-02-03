Экс-посол Киева Чалый: в случае провала Минских соглашений Россия может легализовать «свое военное присутствие» в Донбассе

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3 февраля 2022, 16:04

Вооруженные люди в Донбассе в 2014 году, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В случае провала Минских соглашений Российская Федерация может легализовать «свое военное присутствие» в Донбассе. Об этом в разговоре со СМИ заявил Валерий Чалый, бывший киевский посол в Соединенных Штатах.

«Россия может пойти, если “Минск” провалится, на легализацию своего военного присутствия на украинской территории», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Чалый.

По мнению экс-посла, в Москве «держат в голове» данный сценарий.

Согласно официальной позиции Киева, Россия оказывает прямую военную помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Власти РФ подобные обвинения опровергают.

Как сообщалось ранее сегодня, украинский профессор Никита Василенко предрек, что в случае вооруженного конфликта с соседним государством Москва в первую очередь уничтожит гиперзвуковой ракетой офис президента Владимира Зеленского.

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