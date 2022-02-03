Аргументы Недели В мире 13+

Экс-посол Киева Чалый: в случае провала Минских соглашений Россия может легализовать «свое военное присутствие» в Донбассе

, 16:04

Экс-посол Киева Чалый: в случае провала Минских соглашений Россия может легализовать «свое военное присутствие» в Донбассе
Вооруженные люди в Донбассе в 2014 году, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В случае провала Минских соглашений Российская Федерация может легализовать «свое военное присутствие» в Донбассе. Об этом в разговоре со СМИ заявил Валерий Чалый, бывший киевский посол в Соединенных Штатах.

«Россия может пойти, если “Минск” провалится, на легализацию своего военного присутствия на украинской территории», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Чалый.

По мнению экс-посла, в Москве «держат в голове» данный сценарий.

Согласно официальной позиции Киева, Россия оказывает прямую военную помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Власти РФ подобные обвинения опровергают.

Как сообщалось ранее сегодня, украинский профессор Никита Василенко предрек, что в случае вооруженного конфликта с соседним государством Москва в первую очередь уничтожит гиперзвуковой ракетой офис президента Владимира Зеленского.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

История

Мамай никогда не был золотоордынским ханом, и всегда оставался темником

Мамай никогда не был золотоордынским ханом, и всегда оставался темником

Некоторые пользователи соцсетей, не зная истории, предпочитают упоминать некого хана Мамая, правившем в Золотой Орде в 14-м столетии. Великого темника и «генератора интриг» они частенько называют монгольским ханом. По правде неизвестно , о ком они говорят, но уж точно не о темнике-узурпаторе, которого разгромили русские богатыри на Куликовом поле. Настоящий Мамай никогда не был ханом и не провозглашал себя таковым. Его задача состояла скорее в манипуляции ханами. Он командовал ими, как хотел, и фактически представлял собой могущественного теневого властителя. Но он никогда за всю свою жизнь не был коронован, и никем ханом не признавался.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество