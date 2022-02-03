Экс-посол Киева Чалый: в случае провала Минских соглашений Россия может легализовать «свое военное присутствие» в Донбассе
3 февраля 2022, 16:04
В случае провала Минских соглашений Российская Федерация может легализовать «свое военное присутствие» в Донбассе. Об этом в разговоре со СМИ заявил Валерий Чалый, бывший киевский посол в Соединенных Штатах.
«Россия может пойти, если “Минск” провалится, на легализацию своего военного присутствия на украинской территории», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Чалый.
По мнению экс-посла, в Москве «держат в голове» данный сценарий.
Согласно официальной позиции Киева, Россия оказывает прямую военную помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Власти РФ подобные обвинения опровергают.
Как сообщалось ранее сегодня, украинский профессор Никита Василенко предрек, что в случае вооруженного конфликта с соседним государством Москва в первую очередь уничтожит гиперзвуковой ракетой офис президента Владимира Зеленского.
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