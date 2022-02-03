Российские и белорусские военные отработали авиаудары на полигоне «Брестский» в Белоруссии

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3 февраля 2022, 16:14

фото: mil.by

В Белоруссии в четверг проходят совместные с Россией учения на полигоне "Брестский". За отработкой учебно-боевых задач наблюдали министры обороны РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин.

В рамках проверки сил реагирования Союзного государства прошёл этап с боевой стрельбой общевойсковых и десантных подразделений с применением огня артиллерии, отработкой ударов штурмовой и армейской авиации.

Авиационную поддержку подразделений вооруженных сил двух стран оказывали самолеты Як-130 и Су-25. Минобороны Беларуси сообщает, что на полигоне "Брестский" Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин и Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверяют действия войск в ходе отработки одного из эпизодов по уничтожению незаконных вооруженных формирований.

На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

Посла Украины в Белоруссии Игоря Кизиму в четверг вызвали в МИД и вручили ему протест из-за запуска украинского беспилотника. По данным МИД Беларуси, на основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что БПЛА был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном "Брестский".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Белоруссии сейчас сосредоточено самое большое со времен холодной войны присутствие российских войск, в т.ч. туда направлены ОТРК «Искандер».

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