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Генсек НАТО Столтенберг: в Белоруссии сейчас сосредоточено самое большое присутствие российских войск со времен холодной войны

, 16:03 Источник: "Интерфакс"

Генсек НАТО Столтенберг: в Белоруссии сейчас сосредоточено самое большое присутствие российских войск со времен холодной войны
Экипаж «Искандера», MOD Russia/ /globallook.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Белоруссии в настоящее время сосредоточено самое большое со времен холодной войны присутствие российских войск. В том числе туда направлены оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

«В последние дни мы наблюдаем значительную передислокацию российских военных сил в Белоруссию. Это самое большое российское присутствие там со времен холодной войны. Речь идет, в итоге, о 30 тыс. боеготовых военных, силах спецназа, истребителях, в том числе Су-35, комплексах двойного назначения «Искандер», а также о системах ПВО С-400», - заявил Столтенберг в четверг на пресс-конференции в Брюсселе.

С 10 по 20 февраля в Белоруссии пройдут совместные учения «Союзная решимость — 2022». Сейчас идет передислокация и создание группировок войск. На Западе предстоящие учения рассматривают как подготовку к вероятной операции на Украине. 

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