Эксперт Евсеев: чтобы избежать войны России и Украины, нужны мораторий на вступление Киева в НАТО и заморозка ситуации в Донбассе

Аргументы Недели → В мире 13+

3 февраля 2022, 13:08 Источник: «Украина.ру»

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Чтобы избежать войны между Российской Федерацией и Украиной, нужны мораторий на вступление Киева в Североатлантический альянс и заморозка ситуации в Донбассе. Об этом заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

По словам аналитика, ему «смешно смотреть, как украинские запасники изучают пулемет Максим или пулемет Дегтярева образца 1929 года».

«Этим российские вооруженные силы не остановить, если будет конфликт РФ и Украины. А как избежать этого конфликта? Очень просто. Нужно ввести неформальный мораторий на вступление Украины в НАТО и заморозить ситуацию на Донбассе», — отметил Евсеев.

Ранее в четверг сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко высказал прогноз, согласно которому в случае наступления Киева на территории Донбасса «Украина как государство перестанет существовать или станет страной-бомжом».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости