Avia.pro: российские комплексы РЭБ могли отклонить ракеты на несколько километров от Дамаска во время удара Израиля по Сирии

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3 февраля 2022, 10:46 Источник: Avia.pro

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российские системы радиоэлектронной борьбы могли отклонить ракеты на несколько километров от Дамаска во время нового удара Израиля по Сирии. Такую версию высказал портал Avia.pro.

Сайт пишет, что в ходе воздушной атаки 31 января истребители ВВС еврейского государства выпустили крылатые ракеты по Дамаску. В процитированной публикации указывается, что два снаряда «взорвались в пустынных районах за пределами сирийской столицы».

Согласно предположению авторов интернет-ресурса, израильские ракеты могли отклонить на несколько километров от города российские комплексы РЭБ.

Как сообщалось ранее в четверг, украинский профессор Григорий Перепелица заявил, что РФ имеет самые мощные в мире сухопутные войска.

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