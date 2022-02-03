Avia.pro: российские комплексы РЭБ могли отклонить ракеты на несколько километров от Дамаска во время удара Израиля по Сирии

Российские системы радиоэлектронной борьбы могли отклонить ракеты на несколько километров от Дамаска во время нового удара Израиля по Сирии. Такую версию высказал портал Avia.pro.
Сайт пишет, что в ходе воздушной атаки 31 января истребители ВВС еврейского государства выпустили крылатые ракеты по Дамаску. В процитированной публикации указывается, что два снаряда «взорвались в пустынных районах за пределами сирийской столицы».
Согласно предположению авторов интернет-ресурса, израильские ракеты могли отклонить на несколько километров от города российские комплексы РЭБ.
Как сообщалось ранее в четверг, украинский профессор Григорий Перепелица заявил, что РФ имеет самые мощные в мире сухопутные войска.
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