Украинский профессор Григорий Перепелица: Россия имеет самые мощные в мире сухопутные войска

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3 февраля 2022, 09:09

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация имеет самые мощные в мире сухопутные войска. Об этом заявил доктор политических наук с Украины, профессор Григорий Перепелица.

«Сегодня сухопутные войска Вооруженных сил России являются самыми мощными в мире, даже мощнее, чем армия США», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Перепелица.

Он указал на то, что некоторое время назад были запущены программы перевооружения армии РФ. В настоящий момент она лучше оснащена, чем силы европейских стран Североатлантического альянса, отметил профессор.

Как сообщалось ранее в четверг, эксперт Владимир Евсеев спрогнозировал, что в случае войны с Украиной Москва разобьет ее армию.

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