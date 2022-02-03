Украинский профессор Григорий Перепелица: Россия имеет самые мощные в мире сухопутные войска
3 февраля 2022, 09:09
Российская Федерация имеет самые мощные в мире сухопутные войска. Об этом заявил доктор политических наук с Украины, профессор Григорий Перепелица.
«Сегодня сухопутные войска Вооруженных сил России являются самыми мощными в мире, даже мощнее, чем армия США», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Перепелица.
Он указал на то, что некоторое время назад были запущены программы перевооружения армии РФ. В настоящий момент она лучше оснащена, чем силы европейских стран Североатлантического альянса, отметил профессор.
Как сообщалось ранее в четверг, эксперт Владимир Евсеев спрогнозировал, что в случае войны с Украиной Москва разобьет ее армию.
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