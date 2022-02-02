Сайт Avia.pro: системы РЭБ в Белоруссии могли атаковать американский самолет-разведчик в небе над Украиной

Расположенные на территории Белоруссии комплексы радиоэлектронной борьбы могли атаковать разведывательный самолет Соединенных Штатов в воздушном пространстве Украины. Такую версию высказал портал Avia.pro.
Согласно имеющейся информации, 31 января в ходе своей новой миссии на Украине американский самолет боевого управления и целеуказания Northrop Grumman/Boeing E-8 Joint STARS внезапно прервал работу и, сделав резкий разворот, направился в сторону Польши. В польском небе было зафиксировано снижение данного воздушного судна.
Сайт Avia.pro предположил, что против разведывательного борта могли быть применены системы РЭБ, находящиеся в Белоруссии.
Ранее сегодня тот же интернет-ресурс написал, что шесть десантных кораблей России вошли в район учений авианосной ударной группы США возле побережья Италии.
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