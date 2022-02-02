Avia.pro: шесть десантных кораблей России вошли в район учений авианосной ударной группы США возле побережья Италии

Аргументы Недели → В мире 13+

2 февраля 2022, 10:22 Источник: Avia.pro

Большой десантный корабль «Георгий Победоносец», MOD Russia / globallookpress.com

Шесть российских больших десантных кораблей вошли в район учений авианосной ударной группы Соединенных Штатов возле побережья Италии. Об этом говорится в публикации портала Avia.pro.

Сайт пишет, что некоторое время назад шесть военных судов РФ, предположительно следующие в акваторию Черного моря, появились в районе проведения учений американской авианосной ударной группы около итальянского побережья. В процитированном материале указывается, что в группу российских кораблей входят «Георгий Победоносец», «Минск», «Калининград», «Королев», «Петр Моргунов» и «Оленегорский горняк».

Как сообщалось ранее в среду, бывший израильский разведчик Яков Кедми спрогнозировал, что РФ уничтожит любой флот за 15 минут в случае военного столкновения в Черном и Балтийском морях.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости