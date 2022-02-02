Avia.pro: шесть десантных кораблей России вошли в район учений авианосной ударной группы США возле побережья Италии

Шесть российских больших десантных кораблей вошли в район учений авианосной ударной группы Соединенных Штатов возле побережья Италии. Об этом говорится в публикации портала Avia.pro.
Сайт пишет, что некоторое время назад шесть военных судов РФ, предположительно следующие в акваторию Черного моря, появились в районе проведения учений американской авианосной ударной группы около итальянского побережья. В процитированном материале указывается, что в группу российских кораблей входят «Георгий Победоносец», «Минск», «Калининград», «Королев», «Петр Моргунов» и «Оленегорский горняк».
Как сообщалось ранее в среду, бывший израильский разведчик Яков Кедми спрогнозировал, что РФ уничтожит любой флот за 15 минут в случае военного столкновения в Черном и Балтийском морях.
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