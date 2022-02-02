«Ъ»: «Газпром» начал февраль с наращивания поставок газа в Европу через Украину

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2 февраля 2022, 08:28 Источник: Коммерсантъ

Северный поток-2, Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

C 1 февраля российская компания «Газпром» начала наращивать поставки газа через Украину. Прокачка газа через пункты «Суджа» и «Сохрановка» украинского маршрута может составить 107,7 млн кубометров в сутки.

Так на среду, 2 февраля, «Газпром» забронировал мощности около 103 млн кубометров. На этом фоне мартовский фьючерс на газ на хабе TTF подешевел на 10%, до $965 за тысячу кубометров.

Транзит через Украину с 1 января снизился вдвое — в среднем до 54 млн кубометров в сутки против 109 млн кубометров в сутки по контрактным обязательствам.

А Украина в тот же день впервые начала получать российский газ из Венгрии. Словакия и Венгрия будут получать газ из России через газопроводы «Турецкий» или «Северный поток».

В заявлении от 1 февраля «Газпром» сообщил, что его экспорт в страны дальнего зарубежья в январе составил 11,4 млрд кубометров в сутки. Это на 41,3% ниже среднего показателя января 2021 года. В «Газпроме» подчеркнули, что «продолжают поставлять газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами».

В Москве 1 февраля прошли переговоры Владимира Путина с премьером Венгрии Виктором Орбаном. На пресс-конференции по итогам встречи Путин заявил, что Россия многие годы бесперебойно снабжает Венгрию топливом, обеспечивая свыше 80 % потребления газа. Он отметил, что поставки российского природного газа в Венгрию осуществляются по долгосрочным контрактам, которые были перезаключены в прошлом году и рассчитаны на период до 2036 года, и венгерские потребители имеют возможность покупать газ по ценам ниже рыночных, спотовых, которые в последнее время существенно выросли в Европе. Путин также напомнил, что территорию этой страны проходят традиционные магистрали, по которым российский газ поступает далее в Западную Европу, и Венгрия неизменно подтверждает репутацию надёжного партнёра в вопросах транзита российского топлива.

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