Зеленский и Джонсон предупредили Россию о «серьезных последствиях» в случае «вторжения» на Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский заявили, что «вторжение» России на территорию Киева будет «огромной стратегической ошибкой» и будет иметь «серьезные гуманитарные последствия». Премьер прибыл в страну 1 февраля.
Джонсон и Зеленский намерены углублять стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией во всех областях, представляющих взаимный интерес, и продолжать взаимодействие, особенно в рамках Стратегического диалога Украина-Великобритания.
Также премьер планирует выделить 88 миллионов фунтов стерлингов нового финансирования для содействия усилиям по повышению устойчивости Киева и снижению зависимости от российских поставок энергоносителей. Страны договорились о сотрудничестве для укрепления энергетической безопасности Украины и поддержке ее усилий по переходу к «зеленым» технологиям.
Ранее Зеленский объявил о новом формате сотрудничества Великобритании, Польши и Украины.
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