Зеленский и Джонсон предупредили Россию о «серьезных последствиях» в случае «вторжения» на Украину

Аргументы Недели → В мире 13+

1 февраля 2022, 21:59 Источник: правительство Великобритании

Владимир Зеленский и Борис Джонсон, фото:Ray Tang/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский заявили, что «вторжение» России на территорию Киева будет «огромной стратегической ошибкой» и будет иметь «серьезные гуманитарные последствия». Премьер прибыл в страну 1 февраля.

Джонсон и Зеленский намерены углублять стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией во всех областях, представляющих взаимный интерес, и продолжать взаимодействие, особенно в рамках Стратегического диалога Украина-Великобритания.

Также премьер планирует выделить 88 миллионов фунтов стерлингов нового финансирования для содействия усилиям по повышению устойчивости Киева и снижению зависимости от российских поставок энергоносителей. Страны договорились о сотрудничестве для укрепления энергетической безопасности Украины и поддержке ее усилий по переходу к «зеленым» технологиям.

Ранее Зеленский объявил о новом формате сотрудничества Великобритании, Польши и Украины.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости