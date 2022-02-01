Путин назвал Украину инструментом США для сдерживания России

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1 февраля 2022, 20:43 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Виктор обсудили ситуацию вокруг Украины, а также урегулирование конфликта на востоке страны. Переговоры прошли во вторник, 1 февраля, в Кремле.

«Естественно, обсуждался вопрос, связанный с урегулированием и украинского конфликта, ситуация на Украине в целом, в том числе в сфере прав человека, нарушение которых приобрело там системный характер»,- рассказал глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров.

При этом Путин считает, что США не столько заботятся о безопасности Украины, сколько используют Киев как инструмент для сдерживания Россия.

«Вот в чем дело. В этом смысле сама Украина - это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями. Втянув нас в какой-то вооруженный конфликт. И заставить в том числе своих союзников в Европе ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США»,- пояснил политик.

Президент не исключает, что США могу втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь «бендеровцев» на решение вопроса Донбасса или Крыма вооружённым путем.

Ранее Путин выразил мнение, что США и НАТО в своем ответе на российские предложения по гарантиям безопасности проигнорировали принципиальные озабоченности Москвы.

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