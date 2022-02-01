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Генерал ВСУ Забродский: Харьков, Днепр и Херсон до сих пор мечтают о Новороссии

, 18:29 Источник: РИА Новости

Генерал ВСУ Забродский: Харьков, Днепр и Херсон до сих пор мечтают о Новороссии
флаг Украины, фото: Volodymyr Tarasov/Global Look Press

Генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский заявил, что города левобережной части Украины хотят отделиться или войти в состав России. По его словам, речь идет о Харькове, Днепре и Херсоне.

«Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа»,- пояснил он.

Забродский отметил, что среди таких городов Харьков, Днепр, Херсон и другие регионы вплоть до Одессы.

Ранее политолог Юрий Кот рассказал о желании юго-восточной части Украины войти в состав РФ по примеру Крымского полуострова. По его словам, пророссийские настроения, в частности, сильны в Харькове, Одессе, Херсоне и Днепре.

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