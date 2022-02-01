Арестович: Зеленский и министр обороны Украины «в явном раздражении» после слов американцев о «вторжении» РФ

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1 февраля 2022, 15:59 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: NASA/globallookpress.com

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о злости Владимира Зеленского из-за частых заявлений американских политиков о возможном вторжении России на территорию страны.

Арестович отметил, что в явном раздражении находятся украинский лидер Владимир Зеленский, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и министр обороны Алексей Резников.

«… лидер фракции "Слуга народа", прямым текстом говорит: "Вы задолбали, ребята, со своим пуганием, 12,5 миллиарда улетело за месяц из Украины благодаря вашим сказкам. Хватит гнать ерунду. Наша разведка не видит создание ударных группировок и не видит подготовки к переходу к наступлению»,- добавил экс-советник.

Он считает, что сейчас Украины переживает «самый критический момент в истории» страны, поскольку перед ней стоит вопрос об истинной независимости, в первую очередь от западных партнеров. По словам Арестовича, США используют Киев как инструмент давления на Россию, чтобы договориться с ней по Китаю на более выгодных для себя условиях.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Россия якобы выражала готовность предпринять военные действия против Киева.

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