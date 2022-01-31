Постпред США при ООН Томас-Гринфилд заявила, что Россия «угрожала Украине военными действиями»

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила в понедельник, что Россия якобы выражала готовность предпринять военные действия против Киева.
Линда Томас-Гринфилд утверждает, что Москва недавно "пригрозила военными действиями", если ее требования не будут выполнены. Постпред США при Организации Объединенных Наций заявила, что если РФ осуществит "вторжение на Украину", то нельзя будет сказать, что никто этого не ожидал. "Последствия будут ужасными", – добавила она.
По словам Томас-Гринфилд, Вашингтон не хочет начала вооруженной конфронтации из-за Украины, однако намерен дать решительный ответ при обострении ситуации.
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