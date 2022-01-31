Столтенберг заявил, что учения РФ и Белоруссии могут быть маскировкой для вторжения на Украину

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в понедельник, 31 января, заявил, что видит риск в совместных учениях РФ и Белоруссии в связи с ситуацией вокруг Украины.
По словам Йенса Столтенберга, существует серьезный риск того, что российско-белорусские учения могут быть маскировкой для военных действий и вторжения на Украину.
В рамках онлайн-конференции, организованной изданием Washington Post, генсек НАТО отметил, что у украинских границ якобы продолжается наращивание военных сил. Кроме того, Столтенберг заметил, что параллельно с этими действиями "звучит угрожающая риторика".
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