Бывший разведчик Кедми: «если НАТО двинется из Восточной Европы», правящий на Украине режим «падет в тот же день»
1 февраля 2022, 15:36
«Если НАТО двинется из Восточной Европы», правящий на Украине режим «падет в тот же день». Соответствующий прогноз в эфире телеканала «Россия 1» высказал бывший израильский разведчик Яков Кедми.
«Если НАТО двинется из Восточной Европы, Украина в тот же день падет, этот режим падет в тот же день», — предрек Кедми.
По его словам, «режим на Украине сегодня такой, что России не надо применять силу».
Если в тринадцати милях от Одессы остановятся три десантных корабля РФ с бригадой морской пехоты, к утру в городе «ни одного бандеровца не останется», добавил Яков Кедми.
Ранее сообщалось, что бывший внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович назвал Минские соглашения «концом Украине в ее нынешнем виде».
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