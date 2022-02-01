Представитель Пентагона Кирби: Байден «ясно дал понять, что мы не увидим американских войск на земле в бою с русскими на Украине»
1 февраля 2022, 15:00
Президент Соединенных Штатов Джо Байден «ясно дал понять, что мы не увидим американских войск на земле в бою с русскими на Украине». Об этом заявил Джон Кирби, официальный представитель Пентагона.
«Президент ясно дал понять, что мы не увидим американских войск на земле в бою с русскими на Украине. Он ясно дал понять, что это не обсуждается», — отметил Кирби в ходе состоявшегося некоторое время назад брифинга.
Ряд западных политиков и СМИ утверждает, что Россия готовит «вторжение» в соседнюю страну текущей зимой. Официальная Москва подобные обвинения опровергает.
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