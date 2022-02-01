Представитель Пентагона Кирби: Байден «ясно дал понять, что мы не увидим американских войск на земле в бою с русскими на Украине»

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1 февраля 2022, 15:00

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби, Ssgt. Brittany Chase/Dod / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден «ясно дал понять, что мы не увидим американских войск на земле в бою с русскими на Украине». Об этом заявил Джон Кирби, официальный представитель Пентагона.

«Президент ясно дал понять, что мы не увидим американских войск на земле в бою с русскими на Украине. Он ясно дал понять, что это не обсуждается», — отметил Кирби в ходе состоявшегося некоторое время назад брифинга.

Ряд западных политиков и СМИ утверждает, что Россия готовит «вторжение» в соседнюю страну текущей зимой. Официальная Москва подобные обвинения опровергает.

Ранее во вторник сообщалось, что бывший внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович назвал Минские соглашения «концом Украине в ее нынешнем виде».

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