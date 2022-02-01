ANSA: Италия в скором времени может снять введённый из-за COVID-19 в 2020 году режим ЧС

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1 февраля 2022, 13:24

Флоренция, Италия, фото: pixabay.com

Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери сообщил, что власти страны 31 марта могут снять режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введённый в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Замглавы итальянского Минздрава написал своем мнение в подкасте Metropolis, что "31 марта чрезвычайное положение не будет продлено, и к концу месяца мы откажемся от тех многих ограничений, которые у нас есть сегодня", — передаёт ANSA.

Итальянский комиссар по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, Франческо Фильиуоло ранее заявил, что связанная со штаммом "омикрон" волна коронавируса в Италии вышла на плато, - сообщает RT.

Ранее в Великобритании отменили одно из коронавирусных ограничений - обязательное использование масок. Британские власти ослабили меры по борьбе с инфекцией нового типа в стране.

В Германии за прошедшие сутки выявлено 162 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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