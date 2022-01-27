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Официальный представитель Бориса Джонсона: жители Великобритании теперь сами решать - носить маски или нет

, 14:10

Официальный представитель Бориса Джонсона: жители Великобритании теперь сами решать - носить маски или нет
фото: pixabay.com

В Великобритании отменили одно из коронавирусных ограничений - обязательное использование масок. Британские власти ослабили меры по борьбе с инфекцией нового типа в стране. Как передает BBC News, в Соединенном королевстве отменяется обязательное ношение санитарных масок и ковид-пропуска.

Министр здравоохранения Британии Саджид Джавид заявил что вакцины от COVID-19, тестирование на коронавирус и противовирусные препараты являются мощной гарантией защиты и позволяют осторожно восстановить больше свобод. Он заметил, что отмена ограничений возможна, поскольку Великобритания достигла высокого уровня вакцинации, и появилось понимание, как бороться с коронавирусной инфекцией.

Официальный представитель британского премьера Бориса Джонсона заявил, что люди теперь сами в праве решать использовать маски или нет.

Но некоторые магазины сохранят требование ношения индивидуальных средств защита. В транспорте в Англии ношение масок теперь не обязательно.

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