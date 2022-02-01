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Политик Шарий: украинские националисты повесят Зеленского в случае выполнения Киевом Минских соглашений

, 12:42 Источник: kp.ru

Политик Шарий: украинские националисты повесят Зеленского в случае выполнения Киевом Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский, Yurii Rylchukukrinform / globallookpress.com

Украинские националисты повесят президента Владимира Зеленского в случае реализации Киевом Минских соглашений. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил политик и журналист с Украины Анатолий Шарий.

Шарий заявил, говоря о Зеленском, что «коллективный Запад хочет его прогнуть на безусловное выполнение Минских соглашений». В случае претворения в жизнь данного сценария «национально упоротые» повесят главу государства «где-нибудь рядом с офисом», предрек собеседник kp.ru.

Ранее во вторник сообщалось, что заместитель председателя Мосгордумы Андрей Медведев призвал армию РФ «идти до Киева» и «брать всю Новороссию».

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