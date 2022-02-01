Политик Шарий: украинские националисты повесят Зеленского в случае выполнения Киевом Минских соглашений

Украинские националисты повесят президента Владимира Зеленского в случае реализации Киевом Минских соглашений. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил политик и журналист с Украины Анатолий Шарий.
Шарий заявил, говоря о Зеленском, что «коллективный Запад хочет его прогнуть на безусловное выполнение Минских соглашений». В случае претворения в жизнь данного сценария «национально упоротые» повесят главу государства «где-нибудь рядом с офисом», предрек собеседник kp.ru.
Ранее во вторник сообщалось, что заместитель председателя Мосгордумы Андрей Медведев призвал армию РФ «идти до Киева» и «брать всю Новороссию».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.