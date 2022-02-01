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Басурин: Киев завершил разработку плана наступления в Донбассе, и ДНР может обратиться к России за военной помощью

, 11:42 Источник: ТАСС

Басурин: Киев завершил разработку плана наступления в Донбассе, и ДНР может обратиться к России за военной помощью
Эдуард Басурин, фото "Фейсбук"

Самопровозглашенная донецкая народная республики оставляет за собой право обратиться к России и другим странам за военной помощью, если США и другие страны Запада продолжат поставки летального оружия Киеву.

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин во вторник на брифинге призвал страны Запада и международные организации, финансирующие украинскую агрессию против Донбасса, прекратить поставки летального оружия и заставить украинские власти выполнить минские договоренности. Басурин предупредил, что при продолжении поставок вооружения ДНР оставляет за собой право обратиться к Российской Федерации и другим странам за оказанием военной и военно-технической помощи.

Сегодня перед вылетом в Киев премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел брифинг, на котором огласил, какое вооружение Варшава может передать Украине.

Басурин заявил, что поставки Киеву вооружения из стран НАТО приведут к эскалации конфликта.  

Он со ссылкой на данные разведки ДНР сообщил, что Киев завершил разработку плана наступления в Донбассе.  На этой неделе должно состояться совещание под руководством генерала Шаптала, начальника генштаба ВСУ, с участием командующего операций объединенных сил Украины  генерала Павлюка и командующих оперативно-тактическими группировками "Север" и "Восток" генералов Красильникова и Тарнавского, в ходе которого будет представлен данный план украинской агрессии против ДНР и ЛНР.

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