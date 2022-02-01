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Avia.pro: российские комплексы РЭБ могут глушить территорию Израиля с базы в сирийском Тартусе

, 10:20 Источник: Avia.pro

Avia.pro: российские комплексы РЭБ могут глушить территорию Израиля с базы в сирийском Тартусе
Российские военные, Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы могут глушить территорию Израиля с базы РФ, которая находится в сирийском городе Тартус. Такое предположение содержится в публикации портала Avia.pro.

Некоторое время назад телевизионный канал «Кан-11» проинформировал, что в последние недели были зафиксированы «серьезные сбои GPS в самолетах, готовящихся к посадке в аэропорту Бен-Гурион». Согласно версии, высказанной каналом, против Израиля могли применить свои системы РЭБ российские военные, которые ответили таким образом на удары ВВС еврейского государства по Сирии.

Как пишет сайт Avia.pro, «более чем вероятно, что российские комплексы радиоэлектронного подавления могут быть задействованы на базе ВМФ России в Тартусе». Интернет-ресурс указал, что расположение военного объекта «позволяет успешно накрывать куполом помех всю северную территорию Израиля».

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