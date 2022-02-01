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Телеканал «Кан-11»: военные России могли применить системы РЭБ против Израиля в ответ на его авиаудары по Сирии

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Телеканал «Кан-11»: военные России могли применить системы РЭБ против Израиля в ответ на его авиаудары по Сирии
Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российские военные могли применить свои комплексы радиоэлектронной борьбы против Израиля в ответ на его воздушные удары по Сирии. Такая версия содержится в сообщении, распространенном израильским телевизионным каналом «Кан-11».

«В последние недели пилоты авиакомпаний столкнулись с явлением, которое повторилось после трехлетнего перерыва: серьезные сбои GPS в самолетах, готовящихся к посадке в аэропорту Бен-Гурион», — проинформировал «Кан-11».

Согласно предположению, высказанному каналом, против Израиля могли применить свои системы РЭБ российские военные, которые ответили таким образом на удары ВВС еврейского государства по территории Сирии.

Ранее эксперт Виктор Баранец указал на то, что у Москвы есть возможность перебросить на Кубу подводную лодку с крылатыми ракетами «Калибр», которые способны долететь до США.

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