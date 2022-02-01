Телеканал «Кан-11»: военные России могли применить системы РЭБ против Израиля в ответ на его авиаудары по Сирии
1 февраля 2022, 06:28
Российские военные могли применить свои комплексы радиоэлектронной борьбы против Израиля в ответ на его воздушные удары по Сирии. Такая версия содержится в сообщении, распространенном израильским телевизионным каналом «Кан-11».
«В последние недели пилоты авиакомпаний столкнулись с явлением, которое повторилось после трехлетнего перерыва: серьезные сбои GPS в самолетах, готовящихся к посадке в аэропорту Бен-Гурион», — проинформировал «Кан-11».
Согласно предположению, высказанному каналом, против Израиля могли применить свои системы РЭБ российские военные, которые ответили таким образом на удары ВВС еврейского государства по территории Сирии.
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