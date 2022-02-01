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Госдеп США распорядился эвакуровать семьи американских дипломатов из Белоруссии

, 09:10

Госдеп США распорядился эвакуровать семьи американских дипломатов из Белоруссии
г. Минск, фото: pixabay.com

Госдепартамент США 31 января 2022 года распорядился об отъезде семей американских дипломатов из Белоруссии. Госдеп также порекомендовал американским гражданам не посещать эту соседнюю с Россией страну, союзницу РФ  "из-за наращивания российской военной мощи вдоль границ Белоруссии с Украиной" и из-за ситуации с коронавирусой инфекцией.

На сайте внешнеполитического ведомства США появилось сообщение: "31 января 2022 года Государственный департамент распорядился об отъезде членов семей государственных служащих США". "Не ездите в Беларусь из -за произвольного применения законов, риска задержания и необычного и вызывающего обеспокоенность наращивания российской военной мощи вдоль границы Беларуси с Украиной. Пересмотрите возможность поездки из-за COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд", — призвал Госдеп граждан США.

Посольство России в США ответило на публикацию госдепартамента, разместившего в соцсети Twitter с пометкой "факт" обвинения в адрес Москвы, что "Россия вторглась на Украину в 2014 году и оккупировала Крым", а сейчас "сосредоточила более 100 тысяч военных на границе с Украиной".

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