Посольство РФ в США ответило Госдепу: Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно

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1 февраля 2022, 08:27

посол РФ в США Анатолий Антонов

Посольство России в США ответило на публикацию госдепартамента, разместившего в соцсети Twitter с пометкой "факт" обвинения в адрес Москвы, что "Россия вторглась на Украину в 2014 году и оккупировала Крым", а сейчас "сосредоточила более 100 тысяч военных на границе с Украиной".

В ответе российских дипломатов говорится, что не Россия, а "именно США поощрили радикал-националистический госпереворот в Киеве, в результате которого жители Крыма оказались под угрозой уничтожения и проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией".

"Именно США снабжают современными наступательными вооружения украинские власти, смыкаясь со стремлением правительства Владимира Зеленского решить проблему Донбасса силовым путем", - говорится в заявлении посольства РФ, размещенной на странице соцсети Facebook.

"Именно США в нарушение принципа неделимости безопасности подобрались со своей военной инфраструктурой вплотную к российским границам. Перемещения Вооруженных Сил РФ на собственной земле являются нашим суверенным правом и никому не угрожают", - подчеркнул дипмиссия.

В заключении говорится, что "генератором напряженности является не Москва, а Вашингтон". "Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций", - подытожили российские дипломаты.

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