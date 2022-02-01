Экс-разведчик Кедми: Великобритания может пойти на провокацию, которая приведет к вмешательству России в войну в Донбассе
1 февраля 2022, 07:59
Великобритания может пойти на провокацию, которая приведет к вмешательству Российской Федерации в военный конфликт на территории Донбасса. Такой вариант развития событий допустил бывший израильский разведчик Яков Кедми.
Он отметил, что, «нагнетая эту обстановку», британцы «могут пойти на провокацию, которая спровоцирует открытие огня на Украине». По словам Кедми, выступившего в эфире YouTube-канала ITON-TV, в результате «Россия вынуждена будет применить силу».
«Вот эта опасность есть — они играют с огнем. Хотя в результате этого платить будет Украина, они же у себя на острове», — добавил экс-разведчик.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что политолог Валерий Коровин назвал Великобританию «онтологическим злом», направленным против России.
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