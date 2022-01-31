Минобороны опровергло заявление эстонской стороны о нарушении российским истребителем воздушного пространства

Минобороны РФ опровергло заявление властей Эстонии о нарушении российским военным самолетом воздушного пространства страны. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО.
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что 29 января 2022 года, несмотря на заявления эстонской стороны, полеты истребителей Су-27 над акваторией Балтийского моря не осуществлялись.
В министерстве также отметили, что все полеты самолетов ВКС России производятся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, российские летательные не нарушают границы других государств.
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