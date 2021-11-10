Глава МИД Белоруссии Макей: Запад не может найти доказательств, что Минск нарушил правила с самолетом Ryanair

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что страны Запада не могут найти убедительных документов, доказывающих, что республика нарушила какие-либо правила при посадке в Минске самолета Ryanair в мае.
В рамках открытия заседания коллегий Министерств иностранных дел России и Белоруссии Владимир Макей выразил российской стороне благодарность за всестороннюю политическую поддержку, а также экспертную помощь, в частности, на передовой Совета Международной организации гражданской авиации в Монреале, где рассматривается доклад о вынужденной посадке в Минске рейса Ryanair.
Белорусский дипломат уточнил, что доклад был в очередной раз перенесен, очевидно, из-за того, что западные партнеры не находят убедительных документов, которые подтверждали бы, что республика нарушила "хоть какие-то малейшие правила".
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.