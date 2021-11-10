Глава МИД Белоруссии Макей: Запад не может найти доказательств, что Минск нарушил правила с самолетом Ryanair

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10 ноября 2021, 12:08 Источник: ТАСС

самолет Ryanair, Massimo Insabato/Keystone Press Agency

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что страны Запада не могут найти убедительных документов, доказывающих, что республика нарушила какие-либо правила при посадке в Минске самолета Ryanair в мае.

В рамках открытия заседания коллегий Министерств иностранных дел России и Белоруссии Владимир Макей выразил российской стороне благодарность за всестороннюю политическую поддержку, а также экспертную помощь, в частности, на передовой Совета Международной организации гражданской авиации в Монреале, где рассматривается доклад о вынужденной посадке в Минске рейса Ryanair.

Белорусский дипломат уточнил, что доклад был в очередной раз перенесен, очевидно, из-за того, что западные партнеры не находят убедительных документов, которые подтверждали бы, что республика нарушила "хоть какие-то малейшие правила".

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