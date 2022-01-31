Житель Люцерна сменил пол в документах, чтобы на год раньше выйти на пенсию

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31 января 2022, 19:23 Источник: mail.ru

Люцерн, pixabay.com

Житель швейцарского Люцерна в начале января обратился в ЗАГС, чтобы сменить пол с мужского на женский. Он решил пойти на этот шаг, чтобы как можно раньше уйти на пенсию и получать деньги от государства.

1 января в Швейцарии вступил в силу закон, значительно упрощающий процедуру смены пола в документах. Теперь от граждан не требуют медицинских справок, которые подтверждают трансгендерность – можно сменить пол в документах, пройти короткое собеседование и заплатить 72 евро.

Житель Люцерна пошел на такой шаг, поскольку пожелал выйти на пенсию на год раньше – в Швейцарии женщины могут перестать работать в 64 года, а мужчины – в 65 лет. Отмечается, что гражданину не могут отказать в изменении пола в документе даже после того, как стали известны его истинные намерения.

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