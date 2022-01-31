Премьер-министр Канады Трюдо заразился COVID-19

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник, 31 января, сообщил на своей страничке в соцсети, что заразился коронавирусом нового типа. По словам политика, сейчас он чувствует себя хорошо.
Джастин Трюдо уточнил, что сегодня получил положительный результат теста на COVID-19. Канадский премьер подчеркнул, что на этой неделе продолжит выполнять свои обязанности удаленно. Политик призвал граждан вакцинироваться против коронавируса.
Трюдо ранее заявил, что контактировал с зараженным коронавирусной инфекцией человеком и ушел на карантин.
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