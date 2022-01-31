Вирусолог Альтштейн допустил, что заболеваемость COVID-19 в России пойдет на спад в феврале

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31 января 2022, 18:05

тесты на COVID-19, pixabay.com

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в понедельник, 31 января, допустил, что уже в феврале заболеваемость и госпитализации при штамме COVID-19 "омикрон" начнут снижаться.

Анатолий Альтштейн заметил, что любые предсказания относительно пандемии коронавируса нового типа не являются абсолютно точными. Однако, если наблюдать за ситуацией в других государствах, то можно сказать, что уже сейчас фиксируется спад заболеваемости в Великобритании, африканских странах и Франции.

Вирусолог в беседе с Общественной службой новостей отметил, что появление новых штаммов COVID-19 не исключено, однако если люди будут вакцинироваться, то пандемия будет двигаться к завершению.

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