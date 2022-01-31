Проценко призвал граждан из группы риска не терять настороженность к штамму коронавируса «омикрон»

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31 января 2022, 17:14 Источник: RTVI

Денис Проценко, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что людям с хроническими заболеваниями и пожилым гражданам не стоит расслабляться и терять настороженность по отношению к штамму "омикрон".

Денис Проценко отметил, что если у человека продолжается лихорадка – держится температура около 39 градусов – больше 48 часов, то ему следует обратиться за медицинской помощью. По словам специалиста, подобное состояние может плохо сказаться на людях старше шестидесяти лет, гражданах с сопутствующими заболеваниями и ожирением.

Врач добавил, что сейчас его коллеги не фиксируют "лавинообразного роста" госпитализаций, хотя нагрузка на систему здравоохранения и на ее амбулаторную часть в связи с распространением штамма COVID-19 "омикрон" резко возросла.

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