Проценко призвал граждан из группы риска не терять настороженность к штамму коронавируса «омикрон»

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что людям с хроническими заболеваниями и пожилым гражданам не стоит расслабляться и терять настороженность по отношению к штамму "омикрон".
Денис Проценко отметил, что если у человека продолжается лихорадка – держится температура около 39 градусов – больше 48 часов, то ему следует обратиться за медицинской помощью. По словам специалиста, подобное состояние может плохо сказаться на людях старше шестидесяти лет, гражданах с сопутствующими заболеваниями и ожирением.
Врач добавил, что сейчас его коллеги не фиксируют "лавинообразного роста" госпитализаций, хотя нагрузка на систему здравоохранения и на ее амбулаторную часть в связи с распространением штамма COVID-19 "омикрон" резко возросла.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.