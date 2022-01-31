Врач Зайцев заявил, что заражение штаммом «омикрон» может привести к полной потере голоса

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31 января 2022, 16:14

боль в горле, pixabay.com

Кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев заявил в понедельник, 31 января, что заражение штаммом коронавируса нового типа "омикрон" может привести к полной потере голоса.

Врач сообщил, что данный вариант развития событий возможен, если коронавирусная инфекция достигает гортаноглотки, вследствие чего страдает слизистая оболочка. Голос у заболевшего может стать либо хриплым, либо вовсе исчезнуть.

Владимир Зайцев в беседе с URA.RU отметил, что если голос не возвращается долго время или возвращается, но имеет стойкую охриплость, а также, если возникает парез или паралич голосовых складок, то "дело плохо". Эксперт порекомендовал при появлении вышеуказанных симптомов срочно обращаться к врачу.

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