Врач Зайцев заявил, что заражение штаммом «омикрон» может привести к полной потере голоса
31 января 2022, 16:14
Кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев заявил в понедельник, 31 января, что заражение штаммом коронавируса нового типа "омикрон" может привести к полной потере голоса.
Врач сообщил, что данный вариант развития событий возможен, если коронавирусная инфекция достигает гортаноглотки, вследствие чего страдает слизистая оболочка. Голос у заболевшего может стать либо хриплым, либо вовсе исчезнуть.
Владимир Зайцев в беседе с URA.RU отметил, что если голос не возвращается долго время или возвращается, но имеет стойкую охриплость, а также, если возникает парез или паралич голосовых складок, то "дело плохо". Эксперт порекомендовал при появлении вышеуказанных симптомов срочно обращаться к врачу.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.