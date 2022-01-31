Times: Великобритания намерена с помощью санкций затронуть активы энергетических компаний РФ

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31 января 2022, 07:41 Источник: Times

флаг Великобритании, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на источники в британском правительстве сообщили, что представленный в понедельник, 31 января, новый пакет антироссийских санкций из-за возможного вторжения Москвы на территорию Украины может затронуть активы энергетических компаний.

В материале говорится, что рестрикции, подразумевающие заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию, будут распространены на физических и юридических лиц, имеющих «стратегическое значение» для российских властей.

Напомним, что в воскресенье глава МИД Британии Лиз Трасс подтвердила намерение Лондона ужесточить санкции против России. По словам дипломата, власти хотят сделать так, чтобы любая компания, представляющая интересы Кремля, могла попасть в «черный список».

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