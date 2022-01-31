Аргументы Недели В мире 13+

Times: Великобритания намерена с помощью санкций затронуть активы энергетических компаний РФ

, 07:41 Источник: Times

Times: Великобритания намерена с помощью санкций затронуть активы энергетических компаний РФ
флаг Великобритании, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на источники в британском правительстве сообщили, что представленный в понедельник, 31 января, новый пакет антироссийских санкций из-за возможного вторжения Москвы на территорию Украины может затронуть активы энергетических компаний.

В материале говорится, что рестрикции, подразумевающие заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию, будут распространены на физических и юридических лиц, имеющих «стратегическое значение» для российских властей.

Напомним, что в воскресенье глава МИД Британии Лиз Трасс подтвердила намерение Лондона ужесточить санкции против России. По словам дипломата, власти хотят сделать так, чтобы любая компания, представляющая интересы Кремля, могла попасть в «черный список».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Политика

В мире

Происшествия

Общество

Заседание правления Арктического совета по сохранению флоры и фауны пройдёт в Финляндии с 31 января по 3 февраля 2022 года

Арктический совет по сохранению флоры и фауны начнёт свою работу сегодня в Финляндии. На заседании будут подняты вопросы защиты арктической окружающей среды, сохранения биоразнообразия Арктики и экосистем, сохранения и обеспечения устойчивого использования природных ресурсов. В межправительственный форум «Арктический совет» входят Канада, Королевство Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Российская Федерация, Швеция, Соединённые Штаты Америки.

В мире

В мире

Экономика

Общество

В мире

Политика

Политика

Здоровье

Здоровье