Times: Великобритания намерена с помощью санкций затронуть активы энергетических компаний РФ
31 января 2022, 07:41Источник:
Times
СМИ со ссылкой на источники в британском правительстве сообщили, что представленный в понедельник, 31 января, новый пакет антироссийских санкций из-за возможного вторжения Москвы на территорию Украины может затронуть активы энергетических компаний.
В материале говорится, что рестрикции, подразумевающие заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию, будут распространены на физических и юридических лиц, имеющих «стратегическое значение» для российских властей.
Напомним, что в воскресенье глава МИД Британии Лиз Трасс подтвердила намерение Лондона ужесточить санкции против России. По словам дипломата, власти хотят сделать так, чтобы любая компания, представляющая интересы Кремля, могла попасть в «черный список».
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