МИД Канады принял решение временно отозвать часть сотрудников посольства в Киеве

Часть персонала посольства Канады в Киеве временно покинет Украину. Об этом распорядилось министерство иностранных дел страны, говорится в заявлении канадского внешнеполитического ведомства, распространенном в воскресенье.
«Канада приняла решение временно отозвать второстепенных канадских сотрудников и оставшихся членов семей из канадского посольства на Украине»,- заявили в МИД Канады. При этом, как подчеркивается в документе, дипмиссия в Киеве продолжит работу.
Несколько дней назад из украинского посольства уже были отозваны семьи канадских дипломатов с детьми до 18 лет в связи с обстановкой на российско-украинской границе.
Ранее госдепартамент США разрешил части персонала, а также членам семей сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, «если они этого пожелают».
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