МИД Канады принял решение временно отозвать часть сотрудников посольства в Киеве

Аргументы Недели → В мире 13+

30 января 2022, 21:06 Источник: ТАСС

Флаг Канады, Sean Kilpatrick/globallook.com

Часть персонала посольства Канады в Киеве временно покинет Украину. Об этом распорядилось министерство иностранных дел страны, говорится в заявлении канадского внешнеполитического ведомства, распространенном в воскресенье.

«Канада приняла решение временно отозвать второстепенных канадских сотрудников и оставшихся членов семей из канадского посольства на Украине»,- заявили в МИД Канады. При этом, как подчеркивается в документе, дипмиссия в Киеве продолжит работу.

Несколько дней назад из украинского посольства уже были отозваны семьи канадских дипломатов с детьми до 18 лет в связи с обстановкой на российско-украинской границе.

Ранее госдепартамент США разрешил части персонала, а также членам семей сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, «если они этого пожелают».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости