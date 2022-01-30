В Казахстане нашли вандала, разгромившего православное кладбище

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30 января 2022, 17:06 Источник: "Интерфакс"

Крест, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

В Казахстане задержан подозреваемый в разгроме православного кладбища в городе Уштобе Алматинской области, сообщило МВД республики.

«В разрушении мест захоронений подозревается 34-летний житель города Уштобе, страдающий психическим расстройством. Причастность задержанного к уголовному правонарушению подтверждается свидетельскими показаниями и результатами экспертиз»,- сказано в сообщении МВД.

По данным правоохранительных органов, всего было разрушено 14 захоронений: вырваны и разломаны кресты, разбросаны венки, повреждены оградки. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статье «вандализм». Подозреваемый помещен в областной психоневрологический диспансер.

В субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел республики разыскать вандалов и привлечь их к ответственности.

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