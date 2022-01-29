В Алматинской области Казахстана на православном кладбище вандалы повалили более 20 крестов

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29 января 2022, 20:01 Источник: ТАСС

Кладбище, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

В казахстанском городе Уштобе Алматинской области неизвестные осквернили десятки могил на православном кладбище. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил главе МВД республики разыскать вандалов и привлечь их к ответственности.

О погроме на православном кладбище Уштобе рассказали местные СМИ. Они сообщили, что снесено более 20 крестов, оградки и памятники. Местный отдел полиции возбудил уголовное дело по статье «вандализм». Вечером 29 января на случившееся отреагировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву дано поручение разыскать вандалов, осквернивших православное кладбище в Уштобе (Алматинская область), с целью привлечения их к уголовной ответственности по закону»,- написал Токаев на своей странице в Twitter.

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