В Алматинской области Казахстана на православном кладбище вандалы повалили более 20 крестов

В казахстанском городе Уштобе Алматинской области неизвестные осквернили десятки могил на православном кладбище. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил главе МВД республики разыскать вандалов и привлечь их к ответственности.
О погроме на православном кладбище Уштобе рассказали местные СМИ. Они сообщили, что снесено более 20 крестов, оградки и памятники. Местный отдел полиции возбудил уголовное дело по статье «вандализм». Вечером 29 января на случившееся отреагировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву дано поручение разыскать вандалов, осквернивших православное кладбище в Уштобе (Алматинская область), с целью привлечения их к уголовной ответственности по закону»,- написал Токаев на своей странице в Twitter.
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