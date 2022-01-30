Трамп выступил против участия трансгендерных мужчин в женских соревнованиях

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30 января 2022, 10:46

бег, фото: pixels.com

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что когда республиканцы вернутся к власти в стране, они запретят мужчинам-трансгендерам участвовать в женских соревнованиях. Политик назвал «нелепым» смешанные состязания.

«Мы запретим мужчинам участвовать в женском спорте. Это нелепо! Слышали о мужчине, который в команде по плаванию одной школы, которую я хорошо знаю? Там рекорд держался 11 лет, а он превысил его на 38 секунд»,- рассказал он в ходе выступления перед сторонниками на митинге в Техасе.

Также Трамп привел в пример соревнования по поднятию тяжестей, где «мужик одной рукой может побить рекорд, который держался 20 лет».

Экс-президент добавил, что в 2024 году республиканцы вернут «прекрасный, прекрасный дом, который белый».

Ранее заслуженный мастер спорта РФ Светлана Журова предложила создать отдельный разряд для трансгендерных женщин.

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