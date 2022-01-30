Трамп назвал помощь европейским странам одной из причин напряженности на Украине

Аргументы Недели → В мире 13+

30 января 2022, 08:37 Источник: РИА Новости

Дональд Трамп, фото: Chris Kleponis/Globallookpress.com

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что уступки Вашингтона европейским партнёрам стали одной из причин украинского кризиса. По его словам, после инаугурации Джо Байдена западные страны поняли, что можно вновь «пользоваться» Штатами.

«Большой причиной того, что мы сейчас наблюдаем эту опасную ситуацию вокруг Украины, является то, что, как только Байден пришел к власти, для других стран это стало сигналом о возвращении старых дней, когда можно было пользоваться Соединенными Штатами. Что им не нужно платить по своим счетам и рисковать своими жизнями. Пусть тупые американцы делают все за нас»,- пояснил политик в ходе своего выступления перед сторонниками на митинге в Техасе.

Трамп отметил, что при нем европейские союзники по НАТО «платили за защиту своих границ». Кроме того, бывший американский лидер добавил, что в торговле Европа обманывает США почти так же, как КНР, но никто об этом не говорит.

Ранее Трамп выразил мнение, что некомпетентная политика и слабость Байдена могут привести к началу третьей мировой войны.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости